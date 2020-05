Croce Rossa-Protezione Civile, consegna della bandiera per suggellare la collaborazione

Ieri mattina, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, è stata consegnata la bandiera istituzionale ad Eustachio Frangione, coordinatore della Protezione Civile di Vasto.

"La stessa, mai come in questo caso - si legge in una nota del Gruppo vastese -, non rappresenta solo un gesto formale di rispetto tra le due organizzazioni, ma un sigillo su una collaborazione senza precedenti scaturita dall’emergenza in corso. Emergenza che assieme ai colleghi stiamo affrontando assieme da due oltre due mesi senza un giorno di sosta".