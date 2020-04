Buona Pasqua da Vasto Marina!

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Una Pasqua diversa dal solito questa del 2020, vissuta come nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare ma non per questo priva d'affetto e di solidarietà.

Il Consorzio "Vivere Vasto Marina" ha deciso di augurarvi il meglio attraverso un simpatico video-clip (in fondo) che coinvolge gli operatori commerciali e turistici del litorale vastese.

Abbiamo voluto portare il nostro augurio ai bambini ed al personale sanitario del reparto di Pediatria dell'Ospedale "San Pio" di Vasto guidato dal dottor D'Alonzo, regalando delle uova di cioccolato realizzate in collaborazione dai nostri soci de La Dolce Vita e Pannamore.

Un piccolo gesto per addolcire la degenza dei bambini ed il lavoro che il personale sanitario sta svolgendo, con sacrificio e professionalità, in questi momenti difficili per noi tutti.

Buona Pasqua

Consorzio Vivere Vasto Marina