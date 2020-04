Dispositivi di sicurezza per le forze dell'ordine, l'appello di 'Papi Gump'

Tutto l’apparato dello Stato, con le costose Istituzioni di uomini e mezzi del volontariato, è saltato sulla mina del Covid-19.

Il coronavirus avanza indisturbato proprio tra coloro che sono in prima linea a combatterlo. E chi sono? I professionisti della salute e della Sicurezza Pubblica, persone votate a svolgere il proprio dovere in silenzio, in difesa della collettività. Parlo delle Forze dell’Ordine, che hanno bisogno sempre più di guanti, mascherine e prodotti disinfettanti per essere presenti nella vita di tutti i giorni, dall’attività di prevenzione di reati, ai soccorsi di persone sole in difficoltà.

Mentre siamo chiusi in casa, quelli che proteggono la nostra salute sono costretti a farlo mettendo a rischio la propria vita. E già si contano i morti in mezzo a loro.

L’associazione “Papi Gump” è vicina alle Forze dell’Ordine e ha lanciato l’appello pubblico di solidarietà per reperire le attrezzature importanti a consentire loro di fare il proprio dovere e di farlo in sicurezza. Parliamo di uomini e donne che in questo momento stanno sacrificando anche le proprie famiglie.

L’associazione nazionale di volontariato per la tutela dei diritti dei minori e delle famiglie “Papi Gump”, lancia dunque l’appello alla solidarietà pubblica, da qualsiasi parte provenga. Raccogliamo mascherine, guanti e disinfettanti per il personale delle Forze dell’Ordine. Difendiamo anche la loro vita per farli lavorare in serenità.