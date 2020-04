Progetto Pilkington per la Terapia intensiva al 'San Pio', aderisce il Cai di Vasto

Il Club Alpino Italiano di Vasto aderisce alla raccolta fondi a favore dell’Ospedale "San Pio da Pietrelcina" per nuove unità di terapia intensiva coordinata dalla Pilkington.

"Considerando il perdurare dell’obbligo/dovere di restare in casa ancora per un tempo probabilmente non breve - si legge in una nota di Gianni Colonna, addetto stampa del sodalizio -, il direttivo dell’Associazione ha ritenuto di far convergere il contributo di solidarietà attraverso un bonifico al Cai di Vasto al seguente IBAN

IT76P0818977910000000004712

intestato a Club Alpino Italiano di Vasto, specificando nella causale: "Donazione Progetto Pilkington Terapia Intensiva Ospedale di Vasto – contributo Sezione Cai di Vasto".

Le offerte, spontanee e volontarie pervenute attraverso bonifico da parte dei soci e non soci, faranno parte di una prima tranche alla quale seguirà una seconda nel momento in cui, superata questa fase emergenziale più restrittiva, sarà possibile recarsi di persona presso la sede sociale in via delle Cisterne 4

e raccogliere in forma anonima eventuali ulteriori offerte.

Il presidente del sodalizio, Luigi Cinquina, invita chiunque fosse intenzionato a contribuire alla raccolta fondi a effettuare il bonifico da casa entro venerdì 10 aprile, in modo che già prima di Pasqua sarà possibile inviare l’offerta alla Pilkington che coordina la raccolta.

"Appare superfluo sottolineare ai soci l’importanza dell’iniziativa - sostiene il presidente Cinquina -, consapevole che la sensibilità e il valore della solidarietà hanno da sempre caratterizzato lo spirito e l’anima più profonda di questo sodalizio capace e pronto in ogni occasione di tradurre sensibilità e solidarietà in azioni concrete.

Un ringraziamento a tutti quelli che vorranno aderire all’iniziativa!"