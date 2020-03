Materiali protettivi per l'Ospedale di Vasto, raccolta del Rotary Vasto

Il Rotary Club Vasto a seguito dell’emergenza Coronavirus, ha donato all’Ospedale San Pio di Vasto un utile e importante quantitativo di materiali protettivi comprensivo di mascherine, tute, guanti, occhiali, copri scarpe, manicotti e disinfettanti.

Il materiale donato è disponibile e accessibile agli operatori sanitari dell’ospedale vastese in prima linea nella battaglia al Coronavirus.

" Mai come adesso l’azione rotariana è fondamentale per favorire il contrasto alla diffusione virale che affligge i malati e tutti gli abitanti del nostro territorio. Esprimo, a nome di tutto il Rotary Club Vasto, cordoglio alle famiglie delle vittime, vicinanza a chi soffre, e supporto ai medici e al personale sanitario che lavora, con professionalità e dedizione, in prima linea per salvare vite umane. Ringrazio il socio Carmine Torricella che ha reso, tramite la sua opera indispensabile, possibile questa donazione. La salute è un diritto fondamentale che deve essere garantito a chiunque. Siamo tutti chiamati ad uno sforzo collettivo e unanime per vincere questa battaglia”.

Così Arnaldo Tascione , presidente del Rotary Club Vasto, commenta la donazione.