Emergenza e autismo: ecco i social

Un canale YouTube e dirette Facebook per condividere le esperienze di famiglie con autismo in un momento complesso per tutti, ma con qualche problema in più per chi, all'improvviso, ha perso la sicurezza della routine e non può contare sul conforto di una bella passeggiata all'aria aperta.

L'iniziativa si chiama 'Over the rainbow', l'idea è stata di 'Autismo Abruzzo Onlus' che, per il momento, ha messo a disposizione testimonianze video di famiglie alle prese con le difficoltà create dal brusco e necessario cambiamento di abitudini legato all'emergenza Coronavirus.

"Stiamo preparando una videoconferenza - spiega il presidente dell'associazione, Dario Verzulli - per coinvolgere famiglie di Abruzzo, Molise, Campania e Lazio nella condivisione di problemi, soluzioni, proposte. Per bambini e ragazzi autistici, e per i familiari con loro, dover abbandonare la routine, sospendere le terapie riabilitative, è un dramma. All'Aquila lo abbiamo già vissuto con il terremoto del 2009 e questo da un lato ci offre qualche strumento in più, anche se emotivamente è molto pesante dover affrontare un'emergenza simile".

L'altro giorno il primo appuntamento, quindici minuti in diretta Facebook con Simone, padre di Francesca, bimba con sindrome di Rett, senza scuola, senza assistenza e senza terapie. "Nei prossimi giorni proporremo incontri con altre famiglie - spiega Verzulli - compatibilmente con la loro disponibilità in questi giorni veramente difficili".