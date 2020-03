Opera Salesiana, sistema di videosorveglianza in dono

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' avvenuta sabato 7 marzo, presso l’Oratorio dei Salesiani di Vasto, la consegna di un sistema di videosorveglianza destinato all'Opera Salesiana di Vasto da parte del Lions Club New Century al parroco Don Massimiliano Civinini.

I fondi per l’acquisto sono stati raccolti in occasione del Torneo di Burraco tenutosi la scorso 16 febbraio presso l’Hotel Perrozzi.

Il presidente Danilo Bolognese e il responsabile del Service Paolo Affaldani durante la consegna hanno ribadito l’importanza dello strumento, che assicura la sicurezza di tutti i ragazzi che frequentano la struttura dei Salesiani.

Il parroco Don Massimiliano si è detto soddisfatto dell’iniziativa e come simbolo dell’ avvenuta collaborazione è stata affissa, in oratorio, una targa di ringraziamento al Lions Club New Century di Vasto.

Il direttivo Lions Club New Century Vasto