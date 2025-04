Atelier “Creativamente”, un contesto in cui le arti sono strumenti per scoprirsi e rafforzare legami

«Ciascuno cresce solo se sognato» scrisse in una poesia Danilo Dolci. Sognare è narrare, raccontare, dare voce al vissuto personale e alle corde più profonde della persona. Si cresce, si esiste, se c’è chi ci racconta. Ma ancor più importante è narrarsi, raccontarsi, esprimersi, attraversare anche le crepe più profonde della vita per far passare la luce. L’arte, ogni arte, può essere strumento fondamentale, conchiglia di quel che siamo e delle corde più intime, esprime la personalità e costruisce spazi infiniti.

Le arti sono al centro, sono le leve che non sollevano il mondo ma l’umanità di ognuno, del progetto dell’Atelier “Creativamente” presentato ieri pomeriggio nei locali del centro comunale di aggregazione “Michele Zaccardi” di Vasto. Hanno animato la presentazione l’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco, la docente e scrittrice Valentina Franzese (ideatrice e motore del progetto), l’artista Lorella Ragnatelli e la psicoterapeuta e musicoterapeuta Marilena La Palombara, moderati da Fabiana Bolognese, psicologa e psicoterapeuta.

«Attraverso un programma ricco e variegato, che spazia dalla musica creativa di gruppo, alla pittura accompagnata dal vino, fino alla scrittura introspettiva, il progetto mira a creare spazi di espressione, confronto e socialità in un clima informale e stimolante – sottolinea l’Amministrazione Comunale - il coinvolgimento di figure professionali come psicologhe, artiste, docenti e musicoterapeute dimostra la cura e la profondità con cui è stato pensato».

«La partecipazione attiva del pubblico conferma quanto ci sia bisogno di momenti come questo, in cui le persone si incontrano, ascoltano, riflettono e condividono. Un evento come questo arricchisce il tessuto sociale e culturale della comunità, connettendo le persone in modo autentico e offrendo nuove possibilità di espressione – hanno dichiarato l’assessora alle politiche sociali Anna Bosco e il sindaco Francesco Menna - complimenti agli organizzatori e a chi ha portato energia, competenza e passione in questa bellissima iniziativa in particolare Fabiana Bolognese, Valentina Franzese, Lorella Ragnatelli e Marilena La Palombara».

«Abbiamo dato vita a un’iniziativa che è molto più di un progetto, è uno spazio di espressione autentica, crescita e condivisione. Con Atelier Creativamente abbiamo creato un contesto in cui arte, musica e scrittura diventano strumenti per stare bene insieme, scoprire se stessi e rafforzare il legame con la comunità – ha dichiarato l’assessora Bosco - credo profondamente nella forza di questi momenti. La partecipazione attiva del pubblico ci ha dimostrato quanto ci sia bisogno di luoghi così, informali, accoglienti, ricchi di stimoli e relazioni vere».

Tre sono i corsi dell’Atelier: "Music and Tea Time" è un corso di musica creativa di gruppo, "Paint and Wine" un corso di pittura, mentre "Write and Sip" si concentra sulla scrittura introspettiva. Un'opportunità per esprimere la creatività e favorire il benessere individuale e collettivo attraverso l’arte, la musica e la scrittura. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’email ateliercreativamente@gmail.com .