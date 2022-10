L’arte contemporanea come volano della valorizzazione del territorio

Passeggiando tra i graziosi vicoli di Monteodorisio, abbiamo avuto modo di ammirare le opere dello street artist Loretto, argentino di origine e londinese di adozione.

Attraverso uno stencil e una bomboletta spray è riuscito ad arrivare dritto alle nostre anime, dando un valore aggiunto a questo giro turistico nel borgo abruzzese. Ammirando questi murales apparentemente semplici, ma allo stesso tempo ricchi di dettagli, l’artista ha voluto sottolineare che l’arte è libertà di espressione, libertà di comunicazione, soprattutto l’arte deve guardare agli esempi del passato, senza aver bisogno di imitarli, senza la presunzione di fare meglio, solamente prendendo spunti e facendoli propri.

Bisogna, quindi, imparare da chi ci ha preceduto e lasciarsi andare nell’esprimersi, così da poter migliorare sé stessi giorno dopo giorno. L’artista ha scelto il piccolo borgo di Monteodorisio e non una grande città per esaltare e valorizzare la storia e la cultura del territorio da molti ancora sconosciuto. Nonostante lo street artist sia solito preservare la sua identità, per la prima volta ha espresso i suoi pensieri e le sue riflessioni a noi studenti dell’ITSET Palizzi di Vasto, questo è stato per noi un momento magico e ricco di emozioni contrastanti.

Un ringraziamento speciale ad Antonio D’Angiò, esperta guida del territorio, per averci accolto e accompagnato alla scoperta delle bellezze di un borgo medievale a pochi passi dalla nostra scuola, e delle opere di Loretto.

Felicia Desiderio, 4^ D TUR