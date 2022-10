“Portami al mare, portami dove non serve sognare!”

I vetri delle ringhiere del lungomare Cordella nei pressi della Bagnante, sono stati recentemente danneggiati da ignoti. Questo gesto di vandalismo ha portato Giuseppe Buono e Michela Monteodorisio del laboratorio di Creta Rossa ad avere una bellissima idea di decorazione per trasformare un gesto causato da malessere in un gesto che portasse gioia, arte, bellezza e soprattutto speranza.

“Abbiamo condiviso questa idea con l'assessore Anna Bosco che ci ha subito appoggiata.” Racconta Giuseppe Buono sulla sua pagina Facebook. “Quello che abbiamo fatto non può essere definito artistico ed è sempre tutto migliorabile. Abbiamo voluto mettere un punto, catturare l’attenzione per lanciare un messaggio di speranza. I ragazzi vandali non sono i soli responsabili delle vetrate rotte. La responsabilità è anche nostra, della nostra società che non si accorge di un certo malessere, che non dialoga e non trova dei rimedi. Il vandalo non nasce all'improvviso ma è la conseguenza di un lungo percorso di disagio nato anni prima. Secondo noi, uno dei rimedi può essere creare occasioni che facciano sentire i ragazzi partecipi, importanti. Da una crepa può nascere dell'arte. Da un vandalo può nascere un custode. I nostri disegni realizzati con velocità verranno cancellati dal tempo, ma speriamo che l'idea sia di spunto, di riflessione per chi ha più competenze di noi per una progettualità inclusiva e partecipata. Se perdiamo la speranza cosa ci rimane? Un ringraziamento a Costanzo D’Angelo per aver immortalato l’attività con i suoi sempre bellissimi scatti”

“Le varie attività di rigenerazione urbana che state portando avanti,” commenta Piergiorgio Molino, Presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, “attraverso la diffusione del bello, coinvolgono bambini e ragazzi che contribuiscono, e contribuiranno, a creare generazioni di ragazzi che si sentono partecipi della riqualificazione degli spazi della nostra città, ne diventeranno in modo naturale “sentinelle” e tutori.

“Che bel lavoro e che bell’esempio.” Ha commentato l’assessore Anna Bosco, “Bravi come sempre! La sfida che lanciate della partecipazione e della bellezza contro i vandalismi porterà i suoi frutti ne sono certa, nel frattempo complimento a voi per l’attenzione che ponete alla Città nelle sue architetture ma anche nei fenomeni sociali. Una bella idea che sicuramente proveremo a divulgare.”

Foto di Costanzo D'Angelo