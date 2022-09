'Sanremo Trend', secondo premio per il giovane vastese Giovanni Peluso

Risultato luccicante per il giovane vastese Giovanni Peluso: alla finale dell'edizione 2022 di ‘Sanremo Trend’, di scena ieri sera al Teatro Ariston della località musicale italiana per eccellenza: ha ottenuto il secondo premio con il brano ‘Atlantico’.

‘Sanremo Trend’, per talenti emergenti, è inserita nell'ambito di ‘Sanremo Rock’, manifestazione canora giunta alla sua 35^ edizione.

Per Giovanni Peluso, noto a Vasto e nel territorio anche per le sue passioni di sport (basket) e per la pittura, una legittima e meritata soddisfazione.

Foto dalla pagina Facebook Sanremo Rock