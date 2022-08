Dedicata ad Italo

Dal 16 al 21 agosto presso la Sala Bontempo di Palazzo d’Avalos ci sarà la Mostra Antologica in ricordo dell’artista Italo Iammarino, scomparso a Febbraio 2022, dalle ore 18 alle ore 22.

Italo Iammarino è nato il 5 Ottobre 1938 a “Miramare” di Vasto, come amava definirla. Emigra giovanissimo in Argentina a Buenos Aires. Tornato in Italia si diploma geometra. In Germania collabora con lo Studio Neufert di Darmstadt per tornare pochi anni dopo in Italia ed iscriversi al corso di Scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Via Ripetta a Roma. Ha insegnato materie artistiche in Abruzzo, tra Lanciano, Chieti e Vasto. Ha esposto in Italia e all’estero. E’ stato per otto anni Direttore Artistico del Teatro Comunale “Rossetti” di Vasto.