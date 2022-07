Carlo Viggiano e Antonio Rosati raccontano l’ACM, le esperienze passate e il ricco programma culturale estivo 2022

Carlo Viggiano presidente dell’Associazione Competenze Multidisciplinari sintetizzata dall’acronimo ACM, insieme ad Antonio Rosati Vicepresidente, raccontano la storia associativa. Dopo tante esperienze lavorative nella Società Italiana Vetro nella Logistica, negli studi di fattibilità, nel controllo di gestione e molto altro, con la pensione nel 2013 è nata l’associazione Competenze Multidisciplinari con vari amici che insieme a Carlo Viggiano e Antonio Rosati hanno pensato di trasferire le conoscenze tecniche al mondo giovanile, per insegnare quello che avevano imparato sul campo, organizzando varie attività di alta formazione in collaborazione con la Confindustria di Chieti e Pescara di Analisi e Controllo Investimenti, Project Management, Contabilità Analitica in Azienda.

Successivamente con la scomparsa della sorella Margherita, grande appassionata di arte come pittrice e scultrice è nato il desiderio di esprimere questa passione artistica della famiglia Viggiano. C’è stata la prima esposizione nel 2017 dell’ACM nella Sala Michelangelo “Vasto in Cornice” con Vecchie foto di Vasto, sculture e quadri di artisti locali. Nel 2018 c’è stato il primo concorso di pittura estemporanea, che ha avuto la seconda edizione nel 2019 e poi la terza nel 2021 e la Mostra di farfalle che sarà ripetuta nel 2023. In questi anni sono cresciuti sempre di più i soci dell’associazione con nomi di artisti italiani e internazionali di grande talento e sono state organizzate varie manifestazioni culturali per dare risalto all’arte con estemporanee, mostre pittoriche, incontri, ecc.

“Grazie alla collaborazione del Comune di Vasto e in particolare dell’assessorato alla Cultura, Nicola Della Gatta, l’associazione ha organizzato per quest’estate tantissimi progetti culturali”, racconta Carlo Viggiano. “Tante le mostre di grandi pittori previste nella sala Bontempo quest’estate. Hanno già esposto: Cinzia Pizzi, Monica Abbondanzia, la scorsa settimana: la poetessa/scrittrice Patrizia Tocci, il compositore DJ Brahms ed il violinista Jamal Ouassini; in questa settimana la pittrice Grazia Barbieri e prossimamente i pittori: Sofya Abalmasova, Annarita Angiolelli; Francesca Strino, Francesco Capello i concertisti: Maria Gabriella Ciaffarini e Maurizio Marino. Ognuno di loro ha una sua peculiarità artistica di grande livello.”

“Domenica 10 luglio 2022, in ogni angolo del centro storico della Città del Vasto ci saranno una tela, una tavolozza e un artista che, con le proprie mani, cercherà di raccontare, attraverso tutte le declinazioni del linguaggio pittorico, la bellezza della Città del Vasto con il suo centro storico, la scogliera ed i suoi trabocchi, calette e paesaggi bellissimi che rendendo questa città (bandiera blu anche per l’anno 2022) una meta ideale per un turismo dinamico e sostenibile nonché molto ambita da artisti che amano ritrarne le bellezze naturali offerte della nostra antica città e dalla sua incomparabile costiera.” Spiega Antonio Rosati. “E’ questo il IV concorso di Pittura Estemporanea dal tema: “I Panorami della città e della sua costa”. Nel tardo pomeriggio tutti i vari quadri verranno esposti nel cortile interno di Palazzo d’Avalos, poi una giuria qualificata valuterà i vincitori che saranno premiati con premi in denaro. Il primo premio è di 700 euro.” Le iscrizioni ancora aperte sia per maestri d’arte che per amanti della pittura estemporanea. I contatti per partecipare sono Carlo Viggiano 3392347612 e Antonio Leonardo Rosati 3662891896.

Ad agosto probabilmente l’ACM organizzerà varie mostre pittoriche itineranti in alcuni alberghi di Vasto Marina.

Ci sarà poi una mostra itinerante il 24 e 25 settembre. Il Progetto di arte plein air nasce dall’idea di lavorare alla costruzione di un evento artistico ripetibile annualmente ma diffuso e all’aperto, in cui le opere provenienti da tutta Italia dialogano con l’ambiente del centro storico. Le tele saranno esposte lungo tutto il percorso del centro storico a partire dalla villa comunale per concludersi a palazzo d’Avalos passando per i luoghi più belli della città.

Sono previsti inoltre incontri culturali, a settembre ci sarà il concerto di Ciaffarini e Marino nella Pinacoteca d’Avalos, ad ottobre inoltre ci sarà l’incontro di Astrofisica con Bartolomeo Di Pinto.

Un programma di grande ricchezza culturale sotto tanti punti di vista, tra pittura, poesia, musica, scienza con il desiderio di condividere la cultura, l’arte, la bellezza, con la città per farne dono a tutti.

“Senza cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe una giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è in realtà un regalo per il futuro.” Albert Camus