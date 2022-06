Venerdì 1° luglio “Sarabanda Postcomunista al Dusk Music Club di Via Santa Maria 24 a Vasto dalle 22,30, con la presenza di Irida Gergji - Viola/Loop e voce, Walter Caratelli – Percussioni, Giacomo Salario – Pianoforte.

Monologhi in jazz, biografia traslata e musicata sul tema delle radici, sulla condizione dell'emigrare/immigrare, sull'incertezza di questo doppio passo. Il passo forzato verso la nuova terra, la nuova cultura, e il desiderio di ritrovarsi e riconoscere le proprie radici.

Lo spettacolo si compone di racconti, brani, suoni e ritmi della tradizione popolare albanese rivisitati in chiave contemporanea.

I racconti mettono in risalto lampi di storia dell'Albania abbandonata e dell'Italia vissuta, accompagnati dallo scorrere fluido e sincopato del jazz e dai tempi “dispari”, quasi imprevedibili, delle danze balcaniche, che colorano le atmosfere ora nostalgiche, ora divertenti, del monologo.

Nina è un personaggio che porta dentro di sé una pluralità di mondi e di conflitti: la modernità e la tradizione, l'Albania di oggi e quella del regime, l'Italia immaginata e quella vissuta. Affronta con disincanto e ironia un naufragio.

È espressione di chi una terra non l'avrà mai, se non quando batterà il piede per tenere il ritmo della sua musica.