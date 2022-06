I lavori dei Licei Artistici di Vasto, Lanciano e Chieti diventano una mostra alla Radioterapia Oncologica

Momenti emozionanti nell’Aula “Attilio Romanini” del Reparto di Radioterapia Oncologica di Chieti durante l’inaugurazione della mostra d’arte delle opere realizzate dagli studenti dei licei artistici di Vasto, Lanciano e Chieti, per il concorso d'arte contemporanea promosso dalla Prefettura di Chieti in collaborazione con la Fondazione Immagine.



Una splendida e rappresentativa selezione delle opere che rimarranno esposte fino al prossimo autunno nel Reparto teatino. Una mostra voluta, organizzata e curata dall’Associazione Ente Terzo Settore "Il Tratturo: una strada per la vita" che con le sue attività sostiene la Radioterapia di Chieti dal 2009. Questa iniziativa prosegue il percorso di “umanizzazione” dei luoghi di cura che l’Unità Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica di Chieti persegue ormai da anni.



La Presidente dell’Associazione “Il Tratturo: una Strada per la Vita” nonché dirigente scolastico del Liceo Classico GB Vico e del Liceo artistico di Chieti Dr.ssa Paola Di Renzo ha ricordato come è nato, è stato promosso e come si è svolto il concorso insieme alle colleghe Patrizia D'Ambrosio del Liceo artistico "Giuseppe Palizzi" di Lanciano e Anna Orsatti del "Pantini-Pudente" di Vasto.



In particolare, il tema del concorso, giunto alla seconda edizione, era "Musei e natura sorgenti dell'arte" con l’obiettivo di promuovere fra i giovani l'amore per l'arte nelle sue varie forme e l'attenzione per il mondo nel quale tutti noi viviamo. La giuria era composta dal presidente della Fondazione Immagine, Luciano Di Tizio, dall'ex gallerista Alfredo Paglione, dal maestro Luciano Primavera e da Cristina Ricciardi dell'università d'Annunzio di Chieti-Pescara. Paola Di Renzo ha sottolineato l’importanza da parte delle scuole di promuovere esperienze di apprendimento nel campo del volontariato per favorire lo sviluppo di competenze per la vita che uniscano lo spirito di servizio alla comunità con l’acquisizione di abilità e competenze sociali che oggi vengono definite Service Learning. E’ stata altresì sottolineata l’’importanza di portare l’arte nelle corsie dei reparti e nei percorsi di cura, specie oncologici; la prossima riapertura della scuola in “Scuola in Ospedale”, confermata dal Direttore Schael, hanno sugellato con un lungo applauso l’intervento della Dr.ssa Di Renzo.

Il Direttore Generale della ASL Lanciano-Vasto-Chieti Dr. Thomas Schael portando i suoi saluti ai pazienti, al folto personale della Radioterapia e ai numerosi studenti intervenuti, ha ricordato l’importante investimento che l’Azienda ha programmato per la Radioterapia Oncologica di Chieti, di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario dalla sua fondazione (1972-2022), partendo dai lavori attualmente in corso per il ripristino del secondo Acceleratore Lineare di ultima generazione per proseguire con la progettualità di un’ulteriore espansione e potenziamento del Centro nel solco della sua tradizione di Centro di riferimento Regionale di Radioterapia Oncologica.



Con la sua prestigiosa ed autorevole presenza, il Prefetto di Chieti Dr. Armando Forgione, promotore del concorso scolastico, ha raccolto in modo entusiastico l’idea della Dr.ssa Di Renzo di esporre una selezione delle opere dei ragazzi presso la Radioterapia di Chieti per il profondo significato e valore che l’arte rappresenta per lo spirito e per la mente dei pazienti ma anche degli operatori sanitari e per il necessario significato di educazione che iniziative di questo tipo rappresentano per i giovani in una società difficile come la nostra. Il Dr. Forgione si è particolarmente soffermato ed ha enfatizzato l’importante, encomiabile e virtuoso ruolo delle associazioni di volontariato come “Il Tratturo” in ambito sanitario.



Il toccante cerimoniale si è concluso con la benedizione mariana del cappellano dell’Ospedale di Chieti Padre Renato alla presenza di una delegazione del Direttivo de “Il Tratturo” rappresentata dal vice-presidente Maestro Fabio A. D’Orazio, delle autorità intervenute, del personale della Radioterapia e dei pazienti.