Premiata a Salerno l'artista Cinzia Corti

E’ arrivato un altro successo per l’artista Cinzia Corti, che ci ha abituati alle sue opere d’arte dipinte sui sassi, e sparse nei luoghi più belli del paese per essere ritrovati dai cittadini e custoditi come porta fortuna.

Cinzia si è classificata prima al concorso Artistico Letterario “San Pio esempio di fede e sanità per il nostro tempo” di Salerno, ed è stata premiata alla presenza di un rappresentante del Vaticano. Il soggetto del dipinto raffigurava Padre Pio ed è stato realizzato su un ceppo di ulivo.

Non ci rimane che porgerle le congratulazioni.