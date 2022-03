A casa del campione olimpico Marcell Jacobs c’è il quadro di Giovanni Peluso

Giovanni Peluso, giovane artista di Vasto oltre, dopo aver fatto un quadro per un cantante emergente è stato contattato dal fratello di Marcell Jacobs per realizzare un quadro per il campione olimpico italiano dei 100 metri.

Qualche giorno fa la trasmissione MTV ha fatto vedere un’intervista di Marcell Jacobs a casa sua e il campione ha mostrato anche il quadro di Giovanni Peluso, dicendo appunto che gli è stato regalato dal fratello, dopo le olimpiadi.

Un grande onore per l’artista vastese, nel veder apprezzata la sua opera che rappresenta il campione olimpionico nel momento della vittoria dove la bandiera dell’Italia l’abbraccia, e rosso, simbolo del cerchio delle olimpiadi, diventa il suo cuore. “Rappresenta”, racconta Giovanni, “la passione, la forza, la tenacia, il correre passo dopo passo per arrivare alla vittoria”.

Ricordiamo che Giovanni Peluso il suo entusiasmo non lo esprime solo nell’arte e nello studio ma anche nel Vasto Basket. Arte e Pallacanestro, anche se diversi, sono uniti da tutta la sua energia.