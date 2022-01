Il giovane fotografo vastese Vladic Ciccotosto è nella Top10 dei fotografi professionisti del Settore Moda grazie a Model Management.com, la piattaforma leader mondiale che mette in contatto fotografi, agenzie, marchi e professionisti del settore.

“Posso solo essere fiero di me in questo momento”, dice sui social Vladic Ciccotosto,” seppur con mille difficoltà. Nella foto evidenziata vi è una ragazza davvero speciale, la modella che ha posato per me: Iulia Preda. Il mio prossimo passo saranno gli editoriali di Vogue, Vanity Fari, Elle Magazine, Glamour, ecc.

Una delle collaborazioni in programma è il servizio di moda con Sabrina Barca”.