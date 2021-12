L’istallazione artistica alla fontana della Villa Comunale cambia volto

I 40 alberi decorati con oltre 1200 palline, dipinte meticolosamente a mano da quasi 700 ragazzi della scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” IC1 Vasto, sono stati rimossi, e la fontana della Villa Comunale di Vasto cambia ancora volto ma lo spettacolo continua.

“Date le condizioni meteo esagerate, ho anticipato quello che era in programma tra pochi giorni, ma è andata benissimo comunque”, dice il prof. Orlando Raspa, che ha coordinato il progetto artistico e creativo delle istallazioni.

“Adesso le piccole opere d'arte dei ragazzi, sono a vostra disposizione, e già non sono mancati i primi a tarda mattinata per accaparrarsi forse la più bella, la più curiosa o la più strana. E’ il nostro regalo di Natale alla comunità. E’ stata per Vasto una piccola e bella storia di fine 2021 che tanti hanno apprezzato con piacere e gioia. Sono felice di aver reso felici 700 ragazzi con le loro piccole opere d'arte e i tanti bambini che con i loro genitori, recandosi alla villa comunale, hanno espresso una gioia e un sorriso di fronte a tanto colore e tanti sono stati i messaggi ricevuti. Raccogliete le piccole opere ovunque siano, e tenetele con voi...c'e' il cuore di tutti. Un grande grazie ai colleghi che si sono lasciati coinvolgere e a tutti i ragazzi straordinari, che uniti, hanno dato vita ad uno spettacolo performance per la città, nuovo, originale e gioioso, suscitando stupore e meraviglia tra la gente”.