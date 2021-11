Fresagrandinaria: mette su muro la bellezza

"La bellezza delle cose esiste nella mente che la contempla" [Davide Huma]

Sul filone della bellezza si è incentrato il progetto fotografico diretto da Carmine Frigioni, dell'associazione il nostro "Abruzzo insolito" in collaborazione con Il Comune e la Pro Loco di Fresagrandinaria. Il progetto é costituito da una serie di scatti fotografici, stampati con tecnica particolare su supporti di alluminio e poi allestiti in via Chiaffredo Bergia a Fresagrandinaria. I fotografi appartenenti al gruppo "Rome emerging eyes" con i loro scatti d'autore, hanno così trasportato sulla strada del Paese la loro visione sul tema della bellezza. La collaborazione con Carmine Frigioni, nata nel 2019, in occasione del concorso fotografico dal titolo: "Fresa bella me romantica", è continuata Domenica 21 novembre, con shooting fotografico a caccia di sguardi femminili, che ha visto la partecipazione di tante donne e bambine di Fresagrandinaria. Gli scatti immortalati dalla fotografa Sabrina Genovesi saranno la fonte d'ispirazione per la manifestazione, in programma l'anno prossimo, dedicata alla bellezza degli sguardi. " Dietro un paio di occhi c'è sempre una storia da raccontare. Migliaia di pagine scritte, alcune stracciate dal dolore, altre colorate da sogni e speranze.

Si ringrazia per le preziose opere i fotografi: Carmine Frigioni, Carla Tanitzerg del Ciotto, Francesco D'Alonzo, Ida Di Pasquale, Ernesto Fiorentino - Kingeston, Lucio Inserra, Sabrina Genovesi, Sandra Paul e Stefano Restivo