Davide Di Ienno annuncia l’uscita di Gutar Works 2021

Il maestro Davide Di Ienno annuncia l’uscita di “Guitar Works 2021” pubblicato dalla Tactus - the Italian Classical Music label.

“Nasce così”, racconta Davide Di Ienno” il mio secondo lavoro monografico sulla musica per chitarra del compositore Raffaele Bellafronte. Un cammino condiviso con Mario Stefano Pietrodarchi, Luca Marziali, Filippo Lattanzi e Tiziano Palladino, persone splendide e musicisti straordinari, che hanno accolto con entusiasmo e passione il mio invito, contribuendo alla realizzazione di questo progetto.

Un ringraziamento speciale al Direttore della Tactus Gian Enzo Rossi e al Direttore Artistico Giuseppe Monari per aver creduto nel nostro lavoro.

Infinita gratitudine va al compositore Raffaele Bellafronte per il suo sostegno, per avermi donato la possibilità di dar voce alle sue composizioni e per la qualità delle sue opere, che continuano ad arricchire il repertorio chitarristico.”