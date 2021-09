Canto Corale, ripartono i corsi per bimbi e voci bianche

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Ti piace cantare? Ti aspettiamo al Corso di Canto Corale!": è l'invito della Scuola Civica Musicale 'Florindo Ritucci Chinni' di Vasto nell'annunciare l'inizio dei corsi tenuti dalla docente Paola Stivaletta, direttore del Coro Polifonico Stella Maris.

L'inizio dei corsi è fissato a lunedì 11 ottobre.

Corso 1 - I Minicantori, dai 4 ai 6 anni di età. Una lezione di un'ora a settimana il lunedì dalle 15

Corso 2 - Coro di Voci Bianche 'Junior', dai 7 ai 9 anni. Una lezione di un'ora e mezza a settimana il lunedì dalle 16

Corso 3 - Coro di Voci Bianche 'Senior', dai 10 ai 15 anni. Una lezione di un'ora e mezza a settimana il lunedì dalle 17,30.

I tre corsi saranno riuniti per una prova collettiva di un'ora e mezza una volta al mese.

Per le iscrizioni rivolgersi direttamente alla sede della Scuola Civica Musicale, in via Anelli 71 a Vasto. Info: 0873-391278 (signora Maura).