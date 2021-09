Il cortometraggio “Un ricordo per sempre” di Creativita premiato al Flaminio Film Festival

Per Creativita, l’associazione teatrale di San Salvo è oggi una giornata veramente speciale dove trovano coronamento tutto l’impegno, la passione, la dedizione, l’amore per il nostro teatro e la follia.

In un post su facebook si precisa che:”Il nostro non è solo un lavoro. È una missione. Sono anni ormai che ci impegniamo a veicolare temi importanti. Questa volta sono arrivati anche soddisfazioni e riconoscimenti. Al Flaminio Film Festival pensavamo fosse già molto essere capitati in finale, insieme a 10 corti selezionati dalla giuria invece con il nostro cortometraggio "Un ricordo per sempre" abbiamo vinto non uno ma ben due premi: MIGLIORE SCENEGGIATURA e MIGLIORE FOTOGRAFIA!!!!!!!! Congratulazioni alle corsiste e al nostro grandissimo Giuseppe Giò Martinelli che porta a casa un premio ambitissimo.”