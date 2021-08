Alla Loggia la nuova cornice di Mirella del Negro e Angelo Palombo

Qualche mese fa, quando Francesca Giurastante ha chiesto alla sua amica Mirella Del Negro di fare una cornice creativa per incorniciare il Trabocco Cungarelle, Mirella e suo marito Angelo Palombo non avrebbero immaginato il grande successo di questa istallazione e soprattutto che la loro energia creativa si sarebbe quintuplicata, in una storia di entusiasmo e passione per incorniciare i cinque luoghi del cuore di Vasto. A oggi le cornici che hanno generato, in un’azione d’amore creativo sono proprio cinque: a Punta Penna, che però dopo vari mesi è stata distrutta, al Trabocco Cuncarelle, alla Bagnante che oggi per la quarta volta è stata distrutta, al Pontile e stamattina a Vasto alla Loggia, con la frase “Non accontentarti dell’orizzonte, cerca l’infinito” di Jim Morrison. “Sicuramente”, dice Mirella, “ i luoghi che hanno la video sorveglianza danno una maggiore garanzia, mentre quelli che ne sono privi sono abbandonate a gesti vandalici, purtroppo! “

Racconta Mirella che Angelo ha avuto il compito di costruire le cornici, di sistemare i pali, lei invece di decorarle e di scegliere per ognuna una frase appropriata. “Siamo partiti dall’idea, che le meraviglie di Vasto potevano acquistare ancora più fascino se venivano incorniciate. Le foto di Costanzo D’Angelo le hanno rese famose e tantissime sono state le persone che in questi mesi hanno fatto foto alle nostre cornici, che ci hanno ringraziato”, dice Mirella.

Tanta voglia di condividere il loro slancio di generosità e creatività, ripagato dalla gioia e dall’entusiasmo di tantissime persone, valorizzando la bellezza.

“Con oggi”, continua Mirella, “abbiamo concluso questa grande dichiarazione d'amore dedicata alla nostra città. Abbiamo incorniciato panorami mozzafiato e, forse, regalato qualche emozione alle persone. Volevamo lanciare un messaggio di pace e bellezza, speriamo di esserci riusciti. Qualche intoppo c'è stato, due di esse non esistono più purtroppo, pazienza, abbiamo le foto nel cuore e negli occhi e queste nessuno potrà mai distruggerle. È stata una avventura pazzesca, carica di emozioni e batticuore, ci è tornato indietro l'amore che ci abbiamo messo, moltiplicato per l'infinito. “

Mirella e Angelo ringraziano di cuore tutti coloro che, con messaggi e chiamate, hanno fatto complimenti, ringraziando la coppia di artisti per il loro slancio d’amore verso la città.

Tanti i ringraziamenti: “Grazie al Trabocco Cungarelle che ci ha illuminati, grazie a Costanzo D’Angelo che ha immortalato con bellissimi scatti sempre le nostre cornici supportandoci alla grande, grazie a Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina che amano Vasto più di noi, al pazientissimo e sempre gentilissimo Andrea Buontempo, a Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro e al caro Sindaco Francesco Menna per la disponibilità. Grazie davvero di cuore a tutti”.

Mirella ringrazia anche il marito Angelo perché senza di lui niente sarebbe stato possibile e più in generale la vita che, nonostante tutto, le ha insegnato a cogliere, guardare, e conservare quelle sfumature che davvero sono importanti.

“La vita è come una cornice e solo tu puoi decidere cosa dipingerci dentro.”

Foto di Costanzo D’Angelo