Gli artisti Cinzia Conti e Luigi Marchesani donano le loro opere a Santa Maria Maggiore

Durante la manifestazione “Come d’Incanto”, realizzata qualche settimana fa da Miranda Sconosciuto nelle piazzette del Centro Storico di Vasto insieme a tantissimi artisti, due di loro, Cinzia Corti e Luigi Marchesani hanno realizzato durante l’estemporanea delle opere ispirandosi alla parrocchia di Santa Maria Maggiore di Vasto e il 10 agosto 2021 li hanno donati al parroco Don Domenico Spagnoli, che con senso di riconoscenza li ha invitati a settembre per una visita al campanile, che ha detto il parroco rappresenta come una “carezza per i talentuosi artisti”.