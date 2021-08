I Malati Immaginari il 2 Agosto parteciperà a Dal Basso Festival alla Villa Comunale

Dopo il successo dello scorso anno, I Malati Immaginari tornano da protagonisti al Dal Basso Festival. Lunedì 2 agosto, il duo vastese si esibirà in compagnia di altri artisti alla Villa Comunale di Vasto a partire dalle 20.45, in un evento che unisce musica, arte e letteratura e che ormai rappresenta un appuntamento fisso dell'estate abruzzese. "È stata per noi una sorpresa la riconferma per il secondo anno di fila - affermano Laura Trivilini e Dario Parascandolo - ed è per noi motivo di orgoglio suonare nella nostra città in un evento di sicuro successo".

Oltre al duo electro folk vastese, da poco al suo esordio discografico, si esibiranno sul palco del Dal Basso i Red Parsec, Yanez, Ba Weezy e Don Yankee, The Scrumbledeggs e, a chiudere, il dj set di Xunah. Nell'ambito della kermesse, la scrittrice Beatriz Alejandra Tabaracci presenterà i suoi libri "1145 La Scoperta" e "1145 La Ricerca".

Il festival è stato organizzato dalla Consulta Giovanile di Vasto insieme al Progetto Giovani e promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Vasto. Per l'occasione verrà allestita la mostra di fotografia realizzata dai partecipanti del corso organizzato dal Progetto Giovani tenuto da Lucio Inserra.

I Malati Immaginari sono freschi del loro esordio discografico, con il loro primo singolo "Non Passa +", in rotazione da due mesi sul circuito radiofonico Play Music Like e accompagnato da un videoclip dal forte impatto visivo. A fine settembre verrà dato alla luce il secondo singolo della band, "Bambola Parlante", che anticiperà l'uscita dell'album "Schiena Contro Schiena", che uscirà entro l'anno. L'album sarà incentrato su sonorità elettro pop con contaminazioni indie folk.

Nel frattempo, il duo vastese è impegnato in un ricco calendario di eventi che lo porterà in molti luoghi d'Abruzzo e non solo. "Stiamo raccogliendo quanto di buono abbiamo seminato nei mesi scorsi, benché con molta difficoltà", spiegano Laura e Dario. "Abbiamo suonato e suoneremo in oltre 20 differenti località, e speriamo di non doverci fermare mai dal diffondere la nostra musica", hanno proseguito.

La sera dopo il Festival, infatti, I Malati Immaginari saranno protagonisti della serata musicale di Fossacesia nella cornice di Piazza Fantini. Nel corso del concerto, infatti, il duo presenterà in anteprima il loro album "Schiena Contro Schiena" di prossima uscita. "Abbiamo scelto Fossacesia per questo appuntamento così importante per premiare l'amministrazione Comunale, che ha voluto un nostro concerto dopo aver ascoltato tre nostre canzoni durante il Festival della Musica a S. Giovanni in Venere lo scorso 21 giugno, evento al quale abbiamo partecipato con molto entusiasmo", ha detto la band, che conclude: "Poi non ci fermeremo, ci aspettano altre date in giro per tutto il mese di agosto, tra Pescara, Lanciano, Casalbordino, Spoltore, Petacciato, Casalanguida, e poi a settembre a Bergamo e Roma".