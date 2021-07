Grande successo del percorso itinerante organizzato da Miranda Sconosciuto “Come d’Incanto” nelle viuzze del centro storico

Entrare nei vicoletti del centro storico di Vasto e scoprire oltre la loro bellezza un percorso itinerante tra arte, musica, danza e poesia ha lasciato i tantissimi visitatori nella meraviglia. L’evento “Come d’Incanto”, ideato e organizzato da Miranda Sconosciuto e dal suo staff di artisti della Bottega Incontro ha creato un’atmosfera speciale, inusuale e sicuramente ricca di incontri, di relazioni, di emozioni. Protagoniste le viuzze del centro storico da Via S. Maria Maggiore, Vico Tiziano, Mattioli, Piazza B. Lupacchino, Largo Piave fino alla Scalinata Rossetti il 28 luglio 2021, insieme all’arte espressa in tutte le sue forme.

Tanti i ringraziamenti di Miranda Sconosciuto: Patrizia Ciccarella che ha parlato di “Resilienza”, Emanuele Santoro con la sua musicamusiche di Emanuele Santoro, passi di danza della scuola “Tersicore” di Anna Chiara Marchesani con le allieve: Francesca Smargiassi, Valentina Barone, Ludovica Staunovopolacco, Giorgia Speranza, Elena Minenna, i tantissimi artisti che hanno espresso la loro arte con l’estemporanea di pittura: Tina Manso, Elaheh Rafieifar, Danica Ondrej, Massimo Laporese, Guerino Taresco, Luigi e Giulio Ciccarone, Stefano D’Ippolito, Giancarlo Memmo, Umberto Di Cicco, Luigi Marchesani, Anna Molisani, Sara Bucciarelli, Giovanni Peluso, Cinzia Corti; i poeti che con i loro versi hanno creato emozione: Raffaella Zaccagna, Maria Antonietta Finamore, Marianna della Penna, Marta Del Negro; gli scrittori Luca e Lino Liscio che hanno presentazione il libro “Tre giorni con Luca”, la storia del girasole ed. Multilibri; i ragazzi della Consulta Giovanile, in particolare Andrea Benedetti e Andrea Berardi; la maestra di Yoga Patrizia D’Aloisio che ha sperimentato armonia in bellezza del corpo; fino ad arrivare alle affascinanti cartomanti Patrizia Corvino e Miriam Sartori.

“Abbiamo tutti insieme” dice Miranda Sconosciuto, “contribuito a donare semi di bellezza e germogli di speranza. Tutto è stato bello come nel 24 agosto del 2020, quanto abbiamo donato vita alla mia indimenticabile strada natia: Via Pampani. Tutto è stato come allora... più di allora, perché la magica forza si è " moltiplicata" in un clima di grande positività. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato in un clima di grande armonia, a tutta l’amministrazione comunale, e soprattutto un amico, colui che mi ha dato ispirazione Francescopaolo D’Adamo. Quando ho dovuto lasciare il locale in Via Pampani si è dimostrato subito disponibile a donarci il suo piccolo locale nel centro storico di Vasto. Si è realizzato un sogno, che apre a nuovi itinerari dove la bellezza, la collaborazione e la condivisione possono essere rigenerati e donati, unendo arte, associazioni, tante persone speciali, mettendo in risalto la bellezza della nostra città. “