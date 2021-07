Installazione all’uncinetto sulla Loggia Amblingh

L’ultimo capolavoro delle Uncinettine di Vasto, coordinate da Andrea Buontempo è l’istallazione delle mattonelle all’uncinetto sulla Loggia Amblingh.

Fili di lana colorata abilmente intrecciati come decoro urbano in uno dei luoghi più caratteristici di Vasto, per creare bellezza, in un’esperienza di condivisione e di sinergia.

Foto di Andrea Buontempo