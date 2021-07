'Vasto in Cornice' ha celebrato il mare, ecco i vincitori

Si è concluso domenica, con successo, il 3° Concorso di Pittura Estemporanea, organizzato da ACM (Associazione Competenze Multidisciplinari) di Vasto. Al concorso hanno partecipato 38 artisti provenienti da 9 regioni che, fin dal primo mattino e fino alle ore 17.00, si sono trasferiti, armi e bagagli, lungo la costa dei trabocchi per guardare, ammirare e trasferire sulla tela le personalissime emozioni.

Ospiti dello stabilimento balneare “da Mimi”, che ACM per voce del presedente Carlo Viggiano ringrazia vivamente per aver messo a disposizione spazio esterno confortevole sia per l’accoglienza degli artisti che per l’espletamento di tutto il lavoro di punzonatura, egregiamente coordinato da vicepresidente ACM Antonio Rosati, come previsto dal regolamento e dove sono stati esposti tutti i quadri per la formulazione del giudizio della giuria esterna. Il servizio fotografico è stato effettuato durante tutte la fasi della manifestazione dalla fotoreporter Tatiana Petrilli, presidente dell’Associazione M.I.A. Made in Abruzzo, le riprese con il drone sono state effettuate da Giulio Storto di prenotaora.Net, associato al Consorzio Vivere Vasto Marina mentre il service è stato allestito da Antonio Altieri di San Salvo, alla nostra amica Alessandra Castiglione di Pescara che ha egregiamente presentato la cerimonia di premiazione. Ad essi, il nostro generale ringraziamento.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato l’assessore al Turismo e allo sport Carlo Della Penna, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale; Piergiorgio Molino e Loredana Di Nunzio per il Consorzio Vivere Vasto Marina; Marco Corvino per il Consorzio Commerciale Vasto in Centro; Antonio Del Casale direttore Banca Popolare Pugliese; Alessandro Roselli per vini “Terre del Tosone” e tutti gli altri amici di ACM che hanno dimostrato interesse per la

nostra iniziativa. A tutti il ringraziamento per aver contribuito alla realizzazione e al successo della manifestazione. Un particolare ringraziamento al Sindaco di Vasto Francesco Menna per il patrocinio del Comune e al Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri per il patrocinio della Regione Abruzzo.

La giuria che ha visionato ciascuna opera esposta era composta da: Marisabell Calitri di Acerenza (Pz); Monica Abbondanzia di Pescara; Antonietta Aida Caruso di Termoli. Tutti gli artisti sono stati premiati con un attestato di partecipazione di ACM e omaggiati con una elegante confezione di vini “Terre del Tosone”, offerti dall’omonima azienda vitivinicola.

Vincitore assoluto del concorso è risultata Cristina Altobelli di Ortona, facente parte della categoria Maestri d’arte. In questa categoria si sono classificati i sottoelencati artisti: al 2° posto Antonio Civitarese di Canosa Sannita; al 3° posto Concetta Daidone di Pineto; al 4° posto Ercole Fortebraccio di Vibo Valentia; al 5° posto Carmine Antonio Mazziale di Campobasso.

Per quanto concerne la categoria amanti della pittura estemporanea, al primo posto si è classificata Elisa Cantatore di Molfetta, al 2° posto Sabina D’Alfonso di Scafa e al 3° posto Angelo Di Dio di San Severo.

Sono stati assegnati anche cinque premi speciali con le seguenti motivazioni: a Michele Inno di Pettoranello del Molise (Is) : premio speciale alla carriera; a Ercole Fortebraccio di Vibo Valentia perché artista venuto da più lontano; a Giuseppe Pelosi di Avellino per la particolare tecnica utilizzata nel preparare i colori; a Larysa Sukova di Castelvolturno per l’abilità nell’utilizzare la tecnica dell’acquerello; a Gastone Costantini di Lanciano per il forte impatto coloristico dato al dipinto; a Ferdinando Sapio di Casoria per lo stile realistico e particolareggiato del dipinto.

Carlo Viggiano Presidente ACM

Giovanni Uselli Comunicazione