Concorso di Pittura Estemporanea: "I panorami del mare della Città del Vasto"

Sarà domenica 4 luglio l’occasione per tantissimi artisti di partecipare al 3° Concorso di Pittura Estemporanea di Vasto in cornice. Il tema di quest'anno è "I panorami del mare della Città del Vasto" e darà la possibilità a molti artisti di dare vita ad opere che ritrarranno gli scorci più belli della bellissima costa di Vasto Marina, utilizzando diverse tecniche pittoriche.

L’iniziativa è ideata e promossa dall'Associazione Competenze Mutidisciplinari (ACM) del Vasto, dal Consorzio Vivere Vasto Marina, il Consorzio Vasto in centro, Banca Popolare Pugliese, e con il patrocinio della Regione Abruzzo e della Città del Vasto."