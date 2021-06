'Bach to dance', miete consensi la giovane ballerina vastese Eleonora Galante

Grande successo per la giovane danzatrice e coreografa vastese Eleonora Galante che giovedì 17 giugno, presso l’Anfiteatro della Fortezza Medicea di Siena, si è esibita in uno spettacolo di danza contemporanea nell’ambito del Next Festival.

Lo spettacolo, intitolato “Bach to dance. Studio preliminare su Bach Cello Suite no.5 e sulla prossemica del suono”, è stato realizzato con la supervisione artistica di Francesca La Cava e prodotto da Gruppo e-Motion. Assieme ad Eleonora Galante si è esibito il ballerino e coreografo Marco Lattuchelli. I due giovani artisti sono stati accompagnati sull’importante palco dal grande violoncellista Luca Franzetti.

Eleonora Galante ha studiato sin da piccolissima nella scuola di danza “Histon Ballet” della madre Angiola Saraceni.

Dopo vari percorsi formativi con prestigiosi insegnanti e dopo aver vinto numerose borse di studio, Eleonora ha completato i suoi studi presso l’Accademia Nazionale di Danza, laureandosi come ballerina e coreografa con la votazione di 110 e lode, venendo anche premiata come una delle migliori allieve dell’Accademia.