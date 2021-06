Terminato con l’ultima scalinata di Vasto Marina il progetto Onde Artistiche

Si può dare un senso ad una scalinata, si può creare sinergia di tanti enti, associazioni, artisti, ragazzi in un’esplosione di creatività e colore?

E’ quello che hanno sperimentato a Vasto Marina, con il progetto “Onde Artistiche” promosso dal Consorzio Vivere Vasto Marina che ha visto qualche giorno fa terminata l’ultima scalinata di Vasto Marina.

Un grande impegno, un proficuo lavoro di gruppo, in una splendida esplosione di colori, in un esempio virtuoso di riqualificazione urbana.

Tante le persone che hanno collaborato e che il Consorzio Vivere Vasto Marina vuole ringraziare, “a partire dai nostri associati che sostenendo le spese necessarie hanno reso possibile il lavoro, ai tanti ragazzi che hanno collaborato sotto la guida di Davide Scutece, Alessio Mariannacci e Valentina Di Petta, della professoressa Angela Ruberto e del Dirigente Scolastico Anna Orsatti. All’amministrazione Comunale che ci ha supportato nelle varie autorizzazioni utili e necessarie direttamente e/o attraverso la Consulta e il Progetto Giovani. A chi ci ha aiutato affinché questa idea si realizzasse l’arch Daniela Spagnoli, il Prof De Luca e le associazioni del progetto regionale “TerTeInVolo” che ha l’associazione Ricoclaun come capofila, insieme ad Amici di Zampa, Un Buco nel Tetto, Circolo CB San Vitale e Alzh A La Vita, con la finalità di promuovere in sinergia con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il sostegno all’inclusione sociale e lo sviluppo delle reti associative del Terzo Settore del territorio. A tutti loro va la nostra gratitudine per tre punti di Vasto Marina che oggi, completamente rigenerati, vivono di nuova luce!!!”

Il presidente del Consorzio, Piergiorgio Molino dice: “Hanno collaborato 20, 30 ragazzi, che sono la parte buona della nostra città, giovani di cui essere orgogliosi! Quando vedi tanti ragazzi lavorare al progetto di riqualificazione delle 3 scalinate che collegano Via Dalmazia a Via Zara , ti rendi conto che non è giusto generalizzare. Noi siamo dalla parte dei ragazzi che hanno raccolto l’idea del Consorzio Vivere Vasto Marina e di tutti gli altri partner coinvolti e che hanno lavorato duramente, ma con grande passione per realizzare 3 opere meravigliose! È a loro, in un momento così difficile per la nostra società, che vanno i nostri immensi ringraziamenti!”