In omaggio a Nicola Palizzi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ricorrono quest'anno i 200 anni dalla nascita e i 150 dalla morte di Nicola Palizzi, grande paesaggista e riformatore, insieme ai fratelli, del linguaggio pittorico dell'Ottocento.

Dopo una prima attività da fabbro armiere nella sua Vasto, Nicola si reca a Napoli nel 1842 per iscriversi al Real Istituto di Belle Arti, dove frequenta i corsi del concittadino Gabriele Smargiassi. Da subito prende parte alle Biennali borboniche con vedute, scene di vita quotidiana e opere in linea con lo stile della Scuola di Posillipo.

Di questa scuola coglie l'attenzione per il paesaggio, protagonista nei suoi scorci partenopei, con marine o campagne assolate, resi con atmosfere romantiche. Nota è anche l'attenzione di Nicola per i fatti di cronaca con la restituzione pittorica di luoghi teatro di eventi naturali come eruzioni e terremoti. Nella produzione matura trova spazio una visione più sintetica della realtà resa con macchie di colore a corpo che lo avvicinano all'esperienza dei pittori macchiaioli.

I Musei Civici intendono rendere omaggio a questo grande esponente del paesaggismo ottocentesco, presentando una selezione delle opere più significative conservate nella Pinacoteca.

In "Melfi dopo il terremoto" Nicola ci mostra uno scorcio della cittadina lucana dopo il disastroso terremoto del 14 agosto 1851. Del quadro esiste una seconda versione conservata presso il Palazzo Reale di Caserta ed entrambe sono state tratte da un disegno che l'artista eseguì sul posto poco dopo il fatto.

'Marina' è invece un'opera della produzione giovanile che risente dell'influenza della scuola di Posillipo.

Da Palazzo d'Avalos - Meraviglia d'Abruzzo