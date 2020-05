L'arte senza confini

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Silvia Tufano, artista poliedrica già nota alla Regione Abruzzo per le molteplici attività e riconoscimenti, ha negli ultimi giorni dato il via ad una nuova interessante iniziativa. L'artista va in giro a fotografare oggetti dalle forme strane che trova casualmente lungo il proprio percorso invitando poi i suoi lettori, attraverso i social, a dare un nome e un'identità all'oggetto trovato.

L'iniziativa dell'artista, oltre a stimolare la fantasia e la creatività delle persone, si offre come valido aiuto a coloro che in questo periodo vivono un parziale isolamento, soffrendo tutte le conseguenze psicologiche ed emotive della permanenza forzata in casa.

Silvia Tufano ancora una volta si mette in luce per la creatività e la genialità ma soprattutto dà vita, attraverso la sua arte,in forma del tutto gratuita, alla forma più alta di sostegno e aiuto nei confronti delle persone in difficoltà.

Esprimiamo tutto la nostra stima e il nostro orgoglio nei confronti di questa artista dalle qualità straordinarie.