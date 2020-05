'Giocare con la Creta', il concorso artistico per i più piccoli

Si intitola "Giocare con la Creta" il concorso artistico per bambini su iniziativa del Laboratorio 'Creta Rossa' di Vasto.

"Dopo una pausa rigenerativa, siamo qui! Più creativi che mai con tanta voglia di fare e condividere nuove esperienze con voi - si legge in un post pubblicato dai responsabili del laboratorio con sede in piazza del Tomolo, nel centro storico della città -. Da oggi, parte un nuovo concorso dedicato ai più piccoli, per giocare, creare e inventare ancora una volta tutti insieme in attesa di riabbracciarci forte forte.

COSA DEVI REALIZZARE?

Collane, sculture, ciotole, bassorilievi, soli, pesci e qualsiasi altra cosa ti suggerisce la fantasia. Il tema è libero e la cosa importante è divertirsi. Forza! Passa da noi prima che l'argilla finisca! Mi raccomando: avvisa anche i nonni, gli zii, i cugini, gli amici e i compagni di scuola per far votare la tua opera e vincere il premio

CHI PUÒ PARTECIPARE?

La partecipazione è gratuita ed è rivolto a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni di Vasto!

COSA SI VINCE?

I primi classificati per ogni categoria vinceranno un laboratorio di ceramica che si svolgerà ad ottobre 2020 nella sede del laboratorio di ceramica Creta Rossa di Vasto.

Il concorso è suddiviso in sei categorie, così organizzate:

1. ARTISTI IN ERBA: 5 ANNI

2. GIOCARE CON L’ARGILLA: 6 ANNI

3. SCULTORI SI NASCE: 7 ANNI

4. PICCOLI CERAMISTI CRESCONO: 8 ANNI

5. FARÒ IL CERAMISTA: 9 ANNI

6. CERAMICA A MODO MIO: 10 ANNI

COME PARTECIPARE?

PRENOTARE la propria partecipazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 3495843336, scrivendo il nome della bambina/o partecipante) PRESENTARSI al laboratorio di ceramica Creta Rossa in piazza del Tomolo, (adiacente chiesa di Santa Maria Maggiore) dall’11 al 16 maggio, dalle 9,30 alle 12,30 PER RITIRARE IL BLOCCHETTO DI ARGILLA NECESSARIO PER REALIZZARE IL MANUFATTO A CASA PROPRIA.

L’argilla sarà disponibile fino ad esaurimento.

Le foto delle opere dovranno pervenire entro il 24 maggio secondo le modalità che vi verranno illustrate al ritiro dell’argilla.

COME SI VOTA?

1) METTERE “MI PIACE” SULLA PAGINA UFFICIALE CRETA ROSSA https://www.facebook.com/CretaRossaCeramiche/ PER RIMANERE AGGIORNATO SUL CONCORSO.

2) SI POTRÀ VOTARE dal 25 maggio al 3 giugno 2020

3) Le opere, verranno pubblicate sulla pagina creta rossa in una apposita cartella https://www.facebook.com/pg/CretaRossaCeramiche/photos/?tab=album&album_id=3299149670115995 nella sezione album denominata “concorso giocare con la creta”.

4) All’interno della cartella verranno pubblicate tutte le opere con relativa didascalia contenente il nome del partecipante, età e titolo dell’opera.

5) I PUNTEGGI:

OGNI LIKE (O SIMILARI) RICEVUTO SULLA FOTO, CORRISPONDE AD 1 PUNTO;

OGNI COMMENTO RICEVUTO SULLA FOTO, CORRISPONDE A 2 PUNTI;

OGNI CONDIVISIONE DELLA FOTO, CORRISPONDE A 5 PUNTI;

Coloro che registreranno maggiori punteggi saranno i vincitori.

Verranno premiati i primi due per ogni categoria.