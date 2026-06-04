'Vasto 1921 - La Fiamma e la Bandiera' di Alessandro Cianci, nuovo appuntamento al Teatro Rossetti

Dopo il grande successo della prima rappresentazione, che ha registrato il tutto esaurito e suscitato un forte interesse da parte del pubblico, l'ANPI Vasto è lieta di annunciare la replica del reading teatrale “Vasto 1921 – La Fiamma e la Bandiera”, scritto e interpretato da Alessandro Cianci, con la partecipazione di Daniela Malandra.

L'appuntamento è per sabato 6 giugno 2026 alle ore 17.30 presso il Teatro Rossetti di Vasto, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Lo spettacolo ripercorre uno degli episodi più significativi e drammatici della storia cittadina: l'assalto alla Camera del Lavoro avvenuto il 17 aprile 1921, nel clima di crescente violenza politica che precedette l'avvento del fascismo. Attraverso documenti d'epoca, testimonianze e fonti storiche, il racconto restituisce voce ai protagonisti di quegli eventi, offrendo al pubblico un'occasione di riflessione sulla memoria storica e sui valori della democrazia.

Con uno stile narrativo accessibile e coinvolgente, il reading si propone di avvicinare la comunità a una pagina poco conosciuta della storia locale, trasformando la ricerca storica in racconto teatrale senza rinunciare al rigore delle fonti.

«La straordinaria partecipazione del pubblico alla prima rappresentazione – dichiara l'ANPI Vasto – ha confermato quanto sia vivo l'interesse verso la conoscenza della nostra storia. La memoria non appartiene al passato: è uno strumento indispensabile per comprendere il presente e costruire il futuro. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di proporre una replica dello spettacolo.»

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Vasto e si inserisce nel percorso di valorizzazione della memoria storica e civile del territorio promosso dall'ANPI.