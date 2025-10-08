Corsi di informatica per 12 persone con disabilità "in vista del co-housing a Vasto"

È partito ieri il corso di formazione informatica di base previsto dalla progettazione Percorsi di autonomia per persone con disabilità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Pnrr9 M5c2 - Intervento finanziato dall’Unione Europea- Next Generation Eu - Cup n. l34H220004100089.

Realizzato dall’Ambito sociale 07 “Vastese” in coprogettazione con l’ATS Anffas Vasto – Progetto Persona Cooperativa Sociale, capofila del piano è il Comune di Vasto.

Il corso prevede un percorso formativo mirato all’acquisizione delle competenze informatiche di base per 12 beneficiari.

Il percorso è realizzato in collaborazione con l’agenzia di formazione Comma s.r.l e ha una durata di 18 ore.

“Questo corso - dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Servizi sociali Anna Bosco - rappresenta un passo concreto verso l’inclusione digitale delle persone con disabilità. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per aumentare le autonomie personali e valorizzare le potenzialità di ciascuno, in coerenza con la missione sociale del Pnrr e con le azioni che il nostro Ambito sta realizzando da tempo per costruire una comunità più equa e solidale. Un importantissimo avanzamento del progetto del Dopo di noi che porterà i ragazzi a vivere esperienze di co-housing in un immobile messo a disposizione dal comune".