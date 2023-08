Il 3 settembre Alexia in concerto a Monteodorisio

Domenica 3 settembre 2023, a Monteodorisio, in onore della Festa della Madonna delle Grazie ci sarà il concerto della regina della musica dance internazionale degli anni ’90, Alexia.

Cantautrice e compositrice italiana, grazie ai singoli come Summer Is Crazy, Uh la la la, The Music I Like, Happy e Goodbye, ha collezionato grandi successi internazionali. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2003 con il brano Per dire di no.

La regina della musica dance salirà sul palco di Piazza Umberto I alle ore 21.30.