Domenica 30 ottobre il 36° Trofeo Bancarella

In ricordo di Francesco Smargiassi, nella giornata di domenica 30 ottobre, si terrà il Trofeo Bancarella Città del Vasto.

L’iniziativa dedicata al commercio ambulante, proposta dall’Apam Fiva Confcommercio con il patrocinio del Comune di Vasto, giunge alla 36^ edizione. Il consueto appuntamento interesserà Via Giulio Cesare, Via Alessandrini, Via Martiri della Violenza e strade adiacenti.

“Un evento fisso per la nostra città - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - nato per ricordare Francesco Smargiassi, storico presidente di Confcommercio scomparso nel 1988, ed

indicarlo alle nuove generazioni come esempio da seguire. Un uomo molto impegnato per la categoria dei commercianti.”

“Ogni anno il Trofeo Bancarella - aggiunge l’assessore al Commercio, Anna Bosco - richiama numerosi espositori da diverse regioni e sono certa che anche per questa nuova edizione si registrerà un’ampia partecipazione. Anche quest’anno sarà assegnato un riconoscimento al commerciante che giungerà dalla località più distante da Vasto”.

In caso di avversità atmosferiche la manifestazione sarà posticipata a domenica 20 novembre.