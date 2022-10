A Vasto torna la cultura in prima fila con il Grido CineTeatro, la rassegna che a partire da ottobre ospiterà numerosi eventi musicali e teatrali presso il Teatro in via Madonna dell’Asilo.

Dati gli ottimi riscontri ricevuti nell'anno precedente, quest'anno la direzione artistica della stagione musicale è stata conferita ad una grande realtà: la New Sound & Beyond, nella figura di Angelo Valori, compositore e titolare di cattedra presso il Conservatorio statale di musica di Pescara, dove tiene i corsi di Composizione Pop/Rock e Film Scoring. Riconosciuto a livello internazionale, la sua musica è stata eseguita nelle principali città europee e americane. Ha composto le musiche per lo spettacolo di danza “Cleopatra” rappresentato nell’ambito della stagione 2008 del Teatro dell’Opera di Roma.

Nel 2013 Angelo Valori ha fondato il Contemporary Vocal Ensemble del Conservatorio poi divenuto Medit Voices, un originalissimo gruppo vocale con sezione ritmica. Nato come progetto di produzione e ricerca, ha sviluppato in seguito un repertorio unico, essenzialmente Soul/Funk, che trasporta l’ascoltatore in un coinvolgente viaggio nel repertorio della grande musica nazionale e internazionale.

Tornare a condividere momenti culturali di crescita personale e collettiva è ciò a cui Grido CineTeatro punta!



Il primo appuntamento è venerdì 7 ottobre alle ore 21.00, andrà in scena il concerto Mi ritorni in mente – Le canzoni di Battisti & Mogol con Angelo Valori & Medit Voices.



I biglietti sono acquistabili presso il punto vendita online Ciaotickets, a questo link https://www.ciaotickets.com/biglietti/angelo-valori-medit-voices-mi-ritorni-mente oppure la sera stessa direttamente al botteghino del teatro.