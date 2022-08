Al Baja Village Kungs & Marzinotto

Tra il 13 e l'alba del 14 agosto, il Baja Village di Vasto si è reso teatro di un evento speciale per questa estate 2022: in concerto due dj di musica House (nata negli anni 80 nelle discoteche di Chicago ed influenzata dalla Disco music, trova la sua dimensione nella musica elettronica), Albert Marzinotto e Valentin Brunel in arte Kungs.

Albert Marzinotto, nasce il 2 settembre 1989 nei pressi di Venezia, inizia la sua carriera di Dj a soli 13 anni. Nel 2015 firma un contratto con la Sony e realizza subito il suo primo singolo “Safe and Sound”, grazie alla vittoria del format TOP DJ in onda su SKY Uno. Questo episodio darà un accelerazione fantastica alla sua carriera, facendolo chiamare nelle migliori discoteche d’Italia, dove grazie al suo talento e alla sua affabilità diventa di casa. Infatti Albert è stato diverse volte al Baja: saluti affettuosi e selfie con lo staff, intesa con persone del pubblico conosciute grazie al Baja ed infine un ringraziamento pubblico (urlato al microfono da Albert) a “Silvio!” proprietario del Baja.

Valentin Brunel in arte Kungs, nasce a Tolone il 17 dicembre 1996 avendo ovviamente in comune, con David Guetta e Bob Sinclar,“il tocco francese”. Infatti a soli 17 anni ottiene milioni di visualizzazioni su You Tube, grazie ai remix di “Jammin” di Marley e “West Coast” di Lana Del Rey. Ha pubblicato il suo primo EP (mini LP) “ This Girl “ nel 2016, raggiungendo la posizione n°1 in Francia, Germania e Svizzera. Dopo lo straordinario successo, pubblica il suo primo album “Layers”. In Italia, sempre nel 2016, vince il Coca cola Summer Festival. Durante la pandemia, insieme al suo amico d’infanzia Victor Soulisse, hanno fatto compagnia a milioni di fan chiusi in casa, esibendosi in live streaming dal locale “Le Sacre” di Parigi.

Segno anche questo di come questi artisti sono dotati di una sensibilità eccezionale che ha dato vita, nel familiare ambiente del Baja, ad una straordinaria ed indimenticabile serata.

Foto, video ed articolo di Lino D’Avino