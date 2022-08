Il 'Big Show' del Bizzarro Team al Costaverde

Il Bizzarro Team, con “Big Show” (spettacolo di stunt-man) sarà presente ogni sera alle 21:30, fino al 28 agosto nel parcheggio del Centro commerciale Costaverde di Montenero di Bisaccia.

Uno spettacolo per grandi e piccini che vi proietterà nel mondo delle acrobazie: auto su due ruote, moto in impennata sia con la ruota di dietro che con quella davanti, freestyle motocross… in evoluzioni “sui lampioni del centro commerciale” (come vedrete dalle foto), quad portati con i piedi, il mangiafuoco con numeri tra i più rischiosi fra le manipolazioni di fiamma e per finire un grande camion che vi stupirà grazie all’abilità del suo autista! Lo spettacolo fa tappe itineranti nei mesi estivi e tutto il resto dell’anno il Bizzarro Team è in pianta stabile a Cinecittà, dove con le controfigure prende parte ai film: tra gli ultimi più famosi Fast&Furious 10 e Mission Impossible.

Una curiosità, lo spettacolo di “Scuola di Polizia” del Parco tematico di Mirabilandia… ricordo il viso affascinato di mio figlio, come quello di tutti i bambini e noi genitori… ha preso vita grazie al Bizzarro Team. Desidero fare un encomio a Didi Bizzarro, l'uomo che fin da bambino ha dato anima e corpo per far conoscere questa sua creatura a livello mondiale!

Foto, video ed articolo di Lino D’Avino