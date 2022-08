In collaborazione con il Comune di Vasto, Muzak eventi e Musiche in Cortile in programma un grande concerto di musica martedì 16 agosto ai Giardini d’Avalos.

Nella prima parte sarà presente Svetly Zenevich al violino, Irina Gladilina al pianoforte, ospite il giovane Emanuele Santoro al pianoforte e a seguire Simona Capozucco con favole pop.

Ingresso libero.