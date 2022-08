Riscontri positivi per la prima edizione della 'Notte in Centro'

Tantissimi in centro a Vasto il 12 agosto per la prima edizione di “Notte in Centro a Vasto”.

“L’iniziativa è nata – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Turismo, Licia Fioravante - dalla volontà dell’Amministrazione comunale di accogliere la proposta di alcuni operatori commerciali e di riconcepire la Notte Bianca offrendo appuntamenti di vario genere. L’evento ha avuto un nuovo volto, non solo musica live, ma anche musei aperti, mostre, installazioni artistiche, una grande area giochi per bambini, street art e lo show gratuito del comico Massimo Bagnato del programma televisivo Zelig”.

“L’idea è stata quella di rimodulare la Notte Bianca puntando sull’allestimento di un vero e proprio contenitore di offerte di vario genere” ha commentato l’assessore Fioravante. “A nome mio personale e di tutto il Settore Turismo voglio esprimere un sentito ringraziamento al Consorzio Vasto in Centro per la preziosa collaborazione ed a tutti gli operatori che hanno voluto credere ed investire in questo evento per un itinerario di autentico spettacolo tra le piazze, i vicoli e le strade del nostro splendido centro storico ed i suoi luoghi di maggiore ‘appeal’.

Tanti gli spettacoli nelle stradine del centro storico, negozio aperti, musica dal vivo, spettacoli che hanno attirato tantissime persone fino all’alba. Il commento del sindaco Menna: “Vasto resta sveglia e lascia spazio alla cultura, alla musica, all'arte e al divertimento”.