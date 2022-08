Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, esito positivo per il Jova Beach Party a Vasto Marina

Ha avuto esito positivo questa mattina l'incontro del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito per autorizzare il concerto di Jovanotti in programma a Vasto Marina nelle date di venerdì 19 e sabato 20 agosto prossimi.

"Risultato ottenuto - scrive in una nota il sindaco Francesco Menna - grazie al gioco di squadra che ha visto tutte le parti coinvolte collaborare fattivamente. Un lavoro impegnativo per pianificare ogni aspetto e garantire la sicurezza. Il parere di questa mattina è l’ultimo tassello per completare l’intero mosaico che consentirà lo svolgimento a Vasto dell’unica tappa abruzzese del Jova Beach Party 2022.

Ringrazio il Prefetto ed il Questore di Chieti e tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo ambizioso traguardo. A tutti gli interessati a partecipare al Jova Beach Party non resta che acquistare il biglietto. Ricordo inoltre che chi viene da fuori Vasto dovrà acquistare anche il biglietto per il parcheggio. Dalle aree di parcheggio (collocate a nord ed a sud della città) al luogo del concerto il trasporto è garantito con bus navetta, incluso nel costo del biglietto".

