Chris Obehi in concerto alla Villa comunale

Mercoledì 10 agosto alle 21.30 presso la Villa Comunale si terrà il concerto di Chris Obehi, giovane artista fuggito dalla Nigeria a causa della guerra civile.

L'evento è organizzato dal Progetto SAI di Vasto (Consorzio Matrix) in collaborazione con l’Associazione Culturale Sideshow e l'Assessorato alle Politiche Giovanili ed è finanziato dal Ministero dell’Interno.

"Ringrazio coloro che hanno collaborato a tutti i livelli a questo bellissimo progetto di inclusione sociale - commenta il sindaco, Francesco Menna - e grazie agli assessori di riferimento per aver scelto ancora una volta la Villa Comunale come luogo di riflessione su tematiche delicate inerenti i diritti umani".

"L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio - dichiarano gli assessori alle Politiche Giovanili, Paola Cianci e al Welfare Nicola Della Gatta - dal titolo Una giornata con Chris Obehi che prevede momenti di formazione per la sensibilizzazione ai temi della integrazione. Chris è arrivato in Italia e ha trovato la propria chiave di riscatto sociale nella musica grazie al supporto del sistema di accoglienza in un centro a Palermo. Con queste iniziative vogliamo soprattutto diffondere l'esempio di integrazione virtuosa e smuovere le coscienze delle nuove generazioni in modo da sviluppare uno spirito di solidarietà verso le altre comunità. L'arte può diventare un canale di integrazione e di convivialità tra persone come momento di scambio di esperienze di vita.

Da sempre - concludono Cianci e Della Gatta - cerchiamo di favorire la comunicazione tra i più giovani attraverso il confronto peer to peer in cui a prevalere sono i rapporti umani. Vi invitiamo a partecipare numerosi".