'Guida per un giorno', mercoledì 10 agosto l'appuntamento

Mercoledì 10 agosto, a Vasto dalle ore 16, ci sarà la passeggiata turistica nel centro storico chiamata “Guida per un giorno” realizzata dall'Associazione Invos in collaborazione con Il Consorzio Matrix e la Cooperativa Sociale Pianeti Diversi.

Di fatto, i beneficiari del SAI di Vasto di nazionalità diverse tra loro, avranno l’occasione di fare da guida turistica alla cittadinanza e agli altri beneficiari dei progetti SAI e SAI MSNA del circondario.

"Guida per un giorno" è nato come un laboratorio per diffondere il turismo e la cultura italiana tra i beneficiari del progetto SAI di Vasto e renderli autonomi e integrati con il territorio. I beneficiari ospiti del centro SAI di Vasto hanno partecipato a varie lezioni sulla storia di Vasto, studiando i vari punti di interesse, da Piazza Rossetti alla loggia Amblingh, dalla chiesa di San Pietro a Palazzo d'Avalos che hanno visitato entusiasti, imparando molto sul territorio che li ospita e che percorrono giornalmente per la loro vita quotidiana.

I principali obiettivi sono stati l’educazione, la crescita e la formazione dei beneficiari, mediante l’apprendimento della storia dell'arte in grado di svelare piacevolmente i più importanti momenti storici della nostra ricca cultura della città di Vasto.

Per i beneficiari è stata un’occasione unica ed emozionante di studio e preparazione, trasformati, così, in veri protagonisti del territorio che li sta ospitando, collaborando alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

La passeggiata turistica partirà alle ore 16 presso Piazza Marconi, punto di ritrovo da cui partiranno le spiegazioni.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!

Partecipazione gratuita