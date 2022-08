Al Baja Village Shiva

Ieri sera 06/08/2022 al Baja Village, come sempre all'altezza di eventi nazionali ed internazionali (Kungs confermato per il 13 agosto), Shiva in concerto.

Si presenta sul palco contornato da suoi amici e si denota subito l’intesa che c’è tra loro. Infatti conoscono a memoria tutte le sue canzoni ed invogliano il pubblico a cantarle in coro. Ad un certo punto mi ritrovo tutto bagnato insieme alla mia macchina fotografica, infatti ad ogni cenno da parte di Shiva, i suoi amici rinfrescano il pubblico riversando bottigliette d’acqua. La scena che mi resterà più impressa della serata è quella di Shiva in “equilibrio” sulle transenne… Come vedrete dal video, riesce a farlo solo tramite le mani di tutti i suoi amici che lo sostengono! Questo è il messaggio che Shiva vuole lanciare attraverso la sua musica: “Abbiamo avuto mentori e genitori che non sapevano neppure loro dove andare a parare. Ma quello che voglio dire ai giovani come me… è che ci si può sentire vivi con la musica, la comunicazione e gli amici!”

Andrea Arrigoni, in arte Shiva, sceglie questo nome prendendo spunto da un writer toscano che si firmava così nei suoi grafiti sui muri di Firenze. Quindi la scelta di questo nome, non ha nulla a che fare con la divinità dell’India antica. La caratteristica più importante di questo artista, risiede nello storytelling che consiste nell’arte di comunicare facendo breccia sull’emotività dell’ascoltatore. Infatti i suoi videoclip raccontano delle storie in cui tantissime persone si sono ritrovate ed evidentemente questo è il frutto di milioni di visualizzazioni sul suo canale you tube. Per finire, particolare interessante è che Shiva fa parte dell’etichetta indipendente romana “Honiro Label” che ha la caratteristica di scoprire giovani talenti, tra cui: Gemitaiz, Lowlow, Leila, Briga e il famosissimo Ultimo. Proprio nel videoclip “Chiave” di Ultimo, al minuto 3:30 appare Shiva.

Foto, video ed articolo di Lino D'Avino