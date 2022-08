Lunedì 8 agosto alle ore 21.30 nella Sala della Cornice a Palazzo d’Avalos, per la seconda serata della VI edizione di Vasto in... Canto -percorso corale, sarà di scena il Coro Polifonico Stella Maris diretto da Paola Stivaletta con “T’Amo, mia Vita – Musica e Danza alla Corte Rinascimentale”.

L’evento è inserito nella programmazione eventi estivi del Comune di Vasto – Assessorato alla Cultura.

Il coro eseguirà un repertorio di brani profani di autori del periodo rinascimentale e composizioni, scelte tra le “Canzoni alla napolitana” inseriti in raccolte e antologie dell’epoca, di Cesare Tudino da Atri(1530-1591) apprezzato autore rinascimentale abruzzese.

Quindi "Un viaggio nella Musica e nella Danza del Rinascimento per far rivivere l’ambiente curioso, piacevole e divertente delle corti rinascimentali” ma anche una sorta di viaggio parallelo musicale nella musica antica abruzzese per conoscere meglio il passato della nostra arte e del nostro tempo.

Le danze saranno eseguite dalle coriste in abiti rinascimentali.

I musici del concerto:

Paola Stivaletta Viola da Gamba

Peppino Forte Vihuela de Mano

Flavia Prosperi Flauto Dolce

Giuseppe Zinni Clavicymbalum

Roberto D’Alessandro Percussioni