A Castiglione concerto estivo del Coro Uniti Alto Vastese “Voci d’Abruzzo”

Sabato 6 agosto, alle ore 21.00, presso il Palasport di Castiglione Messer Marino, si terrà il Gran concerto per l’estate del coro polifonico Uniti Alto Vastese “Voci d’Abruzzo”.

Esso è nato dall’unione di diversi cori già esistenti nel territorio ed è diretto dal carismatico e dinamico maestro Angelo Tristani. Negli ultimi mesi, si è già distinto in numerose esibizioni in chiesa, in cui ha proposto molti brani religiosi, come l’Alleluia di Hendel e il Miserere di Selecchi a cappella. Inoltre, il coro propone arrangiamenti pop dei pezzi di Guccini, De André e Morricone, ma anche di quelli spiritual e lirici. Grazie alla presenza di una grande componente maschile, il maestro inserisce nel repertorio anche brani alpini, come “Sul Cappello” e “Sul ponte di Perati”, eseguiti a cappella a 4 voci.

Per il concerto in programma sabato sera, saranno proposti dal coro anche brani classici napoletani.